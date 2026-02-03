PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(ivdh) Am Sonntag, 25. Januar, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Fiat 500, der seitlich an der Residenzstraße in Schloß Neuhaus geparkt war. Der Fahrzeugführer hinterließ einen Zettel mit einer unvollständigen Handynummer und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 17.40 Uhr parkte die Fahrzeugführerin den Fiat auf einem Parkstreifen in Fahrtrichtung Münsterstraße. Als sie gegen 21.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, entdeckte sie Lackkratzer am vorderen linken Radkasten. Außerdem klemmten zwei Zettel hinter einem Scheibenwischer. Auf einem war geschrieben, dass es zu einem Unfall gekommen sei. Auf dem anderen war eine Handynummer vermerkt. Die Nummer war unvollständig, sodass niemand erreicht werden konnte.

Die Polizei bittet den Unfallfahrer sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Fahrzeug, zu Personen oder dem Unfall geben können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

