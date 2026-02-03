Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Graffiti-Schmierereien in Paderborn - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Im Januar sind in Paderborn mehrere Hausfassaden durch Graffiti beschädigt worden. Der Gesamtschaden ist hoch. Betroffen sind Hausfassaden und ein Baucontainer an der Bahnhofstraße sowie an der Borchener Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 02. Januar erstattete der Inhaber eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses Anzeige bei der Polizei, da er an einer der neuen Hausfassaden großflächige Graffitischmierereien mit dem Wortlaut "Lias" festgestellt hatte. Der oder die Täter müssen das Baugerüst genutzt haben, um das Graffiti aufzusprühen. Der Schaden liegt hier im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ein paar Tage später meldete der Inhaber von Baucontainern, die auf einer weiteren Baustelle an der Bahnhofstraße stehen, den gleichen Graffiti-Schriftzug auf seinen Containern. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Am 31. Januar erstattete der Inhaber eines Mehrfamilienhauses an der Borchener Straße Anzeige, da auch auf seiner Hausfassade großflächig besagter Schriftzug aufgetaucht ist. Der Schaden liegt hier im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

