Polizei Paderborn

POL-PB: Siebenjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Südstraße in Delbrück hat sich am Montagnachmittag, 02. Februar, ein siebenjähriges Kind schwere Verletzungen zugezogen.

Das Mädchen trat gegen 16.15 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von einer 65-Jährigen in einem Smart erfasst, die in Richtung Boker Straße unterwegs war. Das Kind stürzte durch den Zusammenprall zu Boden und verletzte sich im Gesicht. Ein Krankenwagen brachte es in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden am Smart beläuft sich auf rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

