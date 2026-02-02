Polizei Paderborn

POL-PB: E-Scooter-Fahrer überquert die Fahrbahn, kollidiert mit Auto und verletzt sich schwer

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Sander Straße in Paderborn-Elsen hat sich am Montagvormittag, 02. Februar, ein E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 34-jährige Mann war mit dem E-Roller gegen 09.15 Uhr auf einem Fahrradweg neben der Straße in Richtung Elsen unterwegs. Auf Höhe einer Zufahrt zu einem Freizeitgelände wechselte er unvermittelt auf die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem GMC Sonoma, dessen Fahrer ebenfalls in Richtung Elsen fuhr. Der 34-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pick-ups und stürzte im Anschluss in einen Grünstreifen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn und der Bergungsmaßnahmen war die Sander Straße für rund 90 Minuten komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell