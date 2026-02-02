PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: 39-jähriger Tatverdächtiger nach Diebstählen vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Anwohner der Karl-Severing-Straße in Paderborn-Elsen meldeten der Polizei am Samstag, 31. Januar, gegen 01.30 Uhr verdächtige Bewegungen auf ihren Grundstücken. Die Polizei nahm schließlich einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Anwohner hatten festgestellt, dass sich eine dunkel gekleidete Person zwischen zwei Grundstücken durch ihre Gärten bewegte und Gartenhäuser sowie ein Carport betreten hatte. Sie alarmierten die Polizei über den Notruf. Die eingesetzten Kräfte entdeckten kurz darauf einen justizbekannten 39-jährigen Mann, der sich in der Nähe am Obernheideweg aufhielt.

Bei ihm handelt es sich um einen schon mehrfach wegen Diebstahldelikten in Erscheinung getretenen Paderborner ohne festen Wohnsitz. Auch in diesem Fall führte er Dinge mit sich, die aus vorherigen Diebstählen stammen könnten. Die Polizei nahm den 39-Jährigen vorläufig fest.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

