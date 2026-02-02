Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Büren-Steinhausen (ots)

(ivdh) Am Samstag, 31. Januar, zwischen 15.00 Uhr und 22.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Stiftstraße in Büren-Steinhausen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang in das Haus und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend verließen sie mit dem Diebesgut den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Das Kommissariat Prävention und Opferschutz bietet kostenfreie Beratungen zum Einbruchsschutz an. Informationen und Kontakte sind auf der Website https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1 zu finden.

