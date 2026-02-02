Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Schwerverletzte bei Alleinunfall

Bad Wünnenberg (ots)

(md) Am Freitag, 30. Januar, kam es gegen 23.30 Uhr auf der L 744 bei Bad Wünnenberg zu einem Alleinunfall, bei dem der 24 Jahre alte Fahrer unverletzt blieb, während sich seine drei Mitfahrenden schwere Verletzungen zuzogen.

Die Angehörigen einer Familie waren in einem VW Golf GTI auf der Landstraße aus Richtung Elisenhof kommend in Richtung Fürstenberg unterwegs, als der Wagen vermutlich aufgrund der schneeglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten rammte. Anschließend kollidierte er mit einem Baum, bevor der Wagen zum Stehen kam.

Der Fahrer bleib unverletzt, die 50 Jahre alte Beifahrerin, die Mutter des Fahrers, verletzte sich schwer. Seine Geschwister, eine 18 Jahre alte Frau und ein 12 Jahre alter Junge, die auf der Rückbank gesessen hatten, zogen sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Die Mutter kam in ein Krankenhaus nach Marsberg, der Junge in eine Bielefelder Klinik und die junge Frau in ein Paderborner Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Personen, die auf der Rückbank gesessen hatten, nicht angeschnallt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 1.30 Uhr gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell