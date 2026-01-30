Polizei Paderborn

POL-PB: Neue Bezirksdienstbeamtin in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe (ots)

(md) Polizeihauptkommissarin Alexandra Tebert ist ab 01. Februar 2026 neue Bezirksdienstbeamtin in Bad Lippspringe. Sie folgt auf Polizeihauptkommissar Markus Rose, der in Pension gegangen ist.

Alexandra Tebert ist täglich "auf Streife" in ihrem Bezirk - zu Fuß oder im Streifenwagen. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen sind vertrauensvolle Gesprächspartner für Bürgerinnen und Bürger, bei denen die Polizei mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.

Die 52 Jahre alte Polizeihauptkommissarin betont: "Mir ist besonders wichtig, den regelmäßigen und persönlichen Kontakt zu allen Menschen in meinem Bezirk zu halten. Auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in KiTas und Schulen liegt mir am Herzen."

Ihre Ausbildung begann sie 1991 in Stukenbrock. Danach versah Alexandra Tebert Dienst in Wuppertal bei der Stabshundertschaft und in Düsseldorf, ebenfalls bei der Hundertschaft und auf der Altstadtwache. Ihr Weg führte sie anschließend nach Bielefeld, bis sie im Jahr 2005 nach Bad Lippspringe zum Verkehrsdienst kam. Ab 2007 war sie dann dort im Wachdienst eingesetzt.

Behördenleiter und Landrat Christoph Rüther wünscht ihr viel Erfolg bei der Wahrnehmung der neuen Aufgaben: "Ich bin froh, dass wir mit Frau Tebert eine engagierte Beamtin für die Nachfolge in Bad Lippspringe gefunden haben. Sie ist schon lange in Bad Lippspringe tätig, und den meisten Bürgerinnen und Bürgern hier bekannt. Nur so kann es zu einem intensiven Austausch und einem konstruktiven Miteinander kommen."

Zu den Aufgaben vom Bezirksdienst gehören Verkehrsüberwachungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Schulwegsicherung. Sie wirken mit bei Präventionskonzepten der Kriminalitätsbekämpfung und der Verkehrssicherheitsarbeit. Die erfahrenen Polizeibeamtinnen und -beamten stehen kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite. Bei öffentlichen Veranstaltungen übernehmen sie die erforderlichen polizeilichen Aufgaben. Jugendschutzkontrollen gehören ebenso zum Aufgabenbereich wie die Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten. Die Polizistinnen Polizisten kennen die gefährlichen Orte in ihren Bezirken und sind betraut mit der Kriminalitätsbekämpfung.

Das Bezirksdienstbüro der Polizeihauptkommissarin befindet sich in der Detmolder Straße 199, 33175 Bad Lippspringe. Sprechzeiten finden nach Vereinbarung statt. Alexandra Tebert ist telefonisch unter der Rufnummer 05251 306 2642 sowie per E-Mail erreichbar, Bezirksdienst.Bad-Lippspringe@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell