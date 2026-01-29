Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
FW-EN: Baum blockiert Fahrbahn
Datum: 29.01.2026/ Uhrzeit: 05:53 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ Einsatzstelle: K10/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Verkehrshindernis auf der Dahlerbrücker Straße alarmiert. Ein Baum war wahrscheinlich wetterbedingt umgestürzt und blockierte mit seiner Krone eine Fahrbahnseite. Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert, beiseite geräumt und abschließend die Fahrbahn gereinigt. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Dahlerbrück musste nicht mehr tätig werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die K10 an der Einsatzstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Bildquelle: Feuerwehr Breckerfeld
