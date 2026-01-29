PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Baum blockiert Fahrbahn

  • Bild-Infos
  • Download

Breckerfeld (ots)

Datum:	29.01.2026/
Uhrzeit:	05:53 Uhr/
Dauer:	ca. 1 Stunde/
Einsatzstelle:	K10/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/

Bericht (hb): Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr 
Breckerfeld zu einem Verkehrshindernis auf der Dahlerbrücker Straße 
alarmiert.
Ein Baum war wahrscheinlich wetterbedingt umgestürzt und blockierte 
mit seiner Krone eine Fahrbahnseite.
Der Baum wurde mittels Motorkettensäge zerkleinert, beiseite geräumt 
und abschließend die Fahrbahn gereinigt.
Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Dahlerbrück musste nicht mehr 
tätig werden.
Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die K10 an der 
Einsatzstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.

Bildquelle: Feuerwehr Breckerfeld

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 12.01.2026 – 15:21

    FW-EN: Technische Hilfe Schnee

    Breckerfeld (ots) - Datum: 12.01.2026/ Uhrzeit: 04:57 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: L699/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem festgefahrenen Schneepflug auf die L699, Höhe Wittenstein alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurden vor der Ortschaft Altenbreckerfeld starke Schneeverwehungen festgestellt, welche der Feuerwehr die Weiterfahrt stark erschwerten. Nach der Einmündung zur Straße ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 16:29

    FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst

    Breckerfeld (ots) - Datum: 08.01.2026/ Uhrzeit: 18:39 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Kotten, Breckerfeld/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Für eine Unterstützung für den Rettungsdienst wurde speziell das Kleineinsatzfahrzeug der Löschgruppe Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Einsatz alarmiert. Aufgrund der Witterung und der ländlich liegenden Einsatzstelle ...

    mehr
