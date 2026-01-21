FW-EN: Verkehrsunfall L528 und Landeplatzsicherung Rettungshubschrauber

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld

Datum: 20.01.2026/ Uhrzeit: 16:10, 21:00 Uhr/ Dauer: ca. 1 Stunde/ ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Berliner Straße, L528/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst (RD)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zur Absicherung eines Landeplatztes für den Rettungshubschrauber Christoph 8 in die Berliner Straße alarmiert. Dieser war für einen Rettungsdienst-Einsatz angefordert worden, da zu dem Zeitpunkt kein bodengebundener Notarzt zeitnah verfügbar war. Der Landeplatz wurde auf einer Kuhweide im Kreuzungsbereich Epscheider Straße/ Berliner Straße abgesichert. Am Dienstagabend kam es dann auf der L528 in Höhe Landwehr zu einem Verkehrsunfall. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass ein in Fahrtrichtung Breckerfeld kommender PKW im Kurvenbereich in den Straßengraben geraten war, ca. 60 Meter durch die Vegetation schleuderte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen konnten sich eigenständig befreien und wurden bereits vom Rettungsdienst versorgt. Sie kamen beide verletzt in umliegende Krankenhäuser. Die Feuerwehr sperrte die Straße in beide Richtungen vollständig, sicherte den Brandschutz und leuchtete die Einsatzstelle aus. Da zunächst unklar war, ob weitere Personen an dem Unfall beteiligt waren, durchsuchten mehrere Trupps mit Wärmebildkamera die nähere Umgebung. Die Vermutung bestätigte sich nicht. Zur Betreuung anwesender Angehöriger kam die Notfallseelsorge hinzu. Nach der Unfallaufnahme wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz für die Feuerwehreinheiten aus Breckerfeld und Delle endete nach etwa zwei Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

