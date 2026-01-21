PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall L528 und Landeplatzsicherung Rettungshubschrauber

FW-EN: Verkehrsunfall L528 und Landeplatzsicherung Rettungshubschrauber
Breckerfeld (ots)

Datum:		20.01.2026/
Uhrzeit:	16:10, 21:00 Uhr/
Dauer:		ca. 1 Stunde/ ca. 2 Stunden/
Einsatzstelle:	Berliner Straße, L528/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst 
(RD)/ Rettungshubschrauber (RTH)/ Polizei/


Bericht (hb): Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld 
zur Absicherung eines Landeplatztes für den Rettungshubschrauber 
Christoph 8 in die Berliner Straße alarmiert.
Dieser war für einen Rettungsdienst-Einsatz angefordert worden, da zu
dem Zeitpunkt kein bodengebundener Notarzt zeitnah verfügbar war.
Der Landeplatz wurde auf einer Kuhweide im Kreuzungsbereich 
Epscheider Straße/ Berliner Straße abgesichert.

Am Dienstagabend kam es dann auf der L528 in Höhe Landwehr zu einem 
Verkehrsunfall.
Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass ein in 
Fahrtrichtung Breckerfeld kommender PKW im Kurvenbereich in den 
Straßengraben geraten war, ca. 60 Meter durch die Vegetation 
schleuderte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die beiden Insassen 
konnten sich eigenständig befreien und wurden bereits vom 
Rettungsdienst versorgt. Sie kamen beide verletzt in umliegende 
Krankenhäuser.

Die Feuerwehr sperrte die Straße in beide Richtungen vollständig, 
sicherte den Brandschutz und leuchtete die Einsatzstelle aus. Da 
zunächst unklar war, ob weitere Personen an dem Unfall beteiligt 
waren, durchsuchten mehrere Trupps mit Wärmebildkamera die nähere 
Umgebung. Die Vermutung bestätigte sich nicht.
Zur Betreuung anwesender Angehöriger kam die Notfallseelsorge hinzu.
Nach der Unfallaufnahme wurde die Einsatzstelle an die Polizei 
übergeben.

Der Einsatz für die Feuerwehreinheiten aus Breckerfeld und Delle 
endete nach etwa zwei Stunden.

*** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf 
unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die 
Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede 
weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer 
schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

