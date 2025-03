Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Beim Fahrstreifenwechsel Kleinkraftrad übersehen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 12.03.2025 befuhr gegen 13:40 Uhr ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer die Maximilianstraße in Fahrtrichtung Queichheimer Brücke in Landau. Kurz vor dem Hauptbahnhof wollte er den Fahrstreifen nach rechts wechseln. Hierbei übersah er einen 78-jährigen Piaggio-Fahrer. In der Folge stürzte dieser. Hierdurch wurde er leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zudem entstand an dem Kleinkraftrad Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ob es zu einer Kollision zwischen dem Piaggio und dem Mercedes kam ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Mercedes-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell