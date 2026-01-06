Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandmeldealarm im Industriegebiet

Breckerfeld (ots)

Datum: 05.01.2026/ Uhrzeit: 18:04/ Dauer: ca. 5 Stunden/ Einsatzstelle: Langscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungsdienst (RD)/ Polizei/

Bericht (hb): Brandmeldealarm im Industriegebiet für die Einheiten Breckerfeld und Delle am Montagabend. In einem Industriebetrieb war es in einem Härteofen durch einen technischen Defekt zu einem Brand gekommen. Hierbei schlugen Flammen bis unter die Hallendecke und entzündeten diese in einem Zwischenbereich. Sämtliche Mitarbeiter hatten die Halle bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen.

Der Brand in dem Härteofen konnte durch einen Atemschutztrupp schnell mit tragbaren CO²-Löschern gelöscht werden, während sich die Bekämpfung der in der schwer zugänglichen Zwischendecke entstandenen Glutnester als aufwändig erwies. Nachdem der Einsatz von Pulverlöschern nicht das gewünschte Ergebnis brachte, konnten die Glutnester schlussendlich durch minimalen Einsatz von Wasser gelöscht werden. Zeitgleich wurde die Dachfläche von außen mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nachdem dort keine Feststellungen mehr gemacht wurden, konnte die Einsatzstelle an einen Betriebsverantwortlichen übergeben werden.

