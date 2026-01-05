Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
FW-EN: Technische Hilfeleistung - Wasserrohrbruch
Breckerfeld (ots)
Datum: 05.01.2026/ Uhrzeit: 15:47 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Schöpplenberg/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Breckerfeld wurden zu einem Technische Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Im Bereich Schöpplenberg trat viel Wasser aus. Das Versorgungsunternehmen wurde informiert und die Straße wurde abgesichert bis der Versorger vor Ort übernahm. Der Einsatz endete nach rund 90 Minuten mit Rückkehr ins Gerätehaus.
