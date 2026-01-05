PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Technische Hilfeleistung - Wasserrohrbruch

Breckerfeld (ots)

Datum:		05.01.2026/
Uhrzeit:	15:47 Uhr/
Dauer:		ca. 90 Minuten/
Einsatzstelle:	Schöpplenberg/
Einheiten:	Löschgruppe Zurstraße/

Bericht (cs): Die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Breckerfeld 
wurden zu einem Technische Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Im 
Bereich Schöpplenberg trat viel Wasser aus. Das 
Versorgungsunternehmen wurde informiert und die Straße wurde 
abgesichert bis der Versorger vor Ort übernahm. Der Einsatz endete 
nach rund 90 Minuten mit Rückkehr ins Gerätehaus.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

