Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandmeldealarm in Grundschule

Breckerfeld (ots)

Datum:	01.01.2026/
Uhrzeit:	14:35 Uhr/
Dauer:	ca. 30 Minuten/
Einsatzstelle:	Ostring/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ 
Polizei/

Bericht (hb): Nach einem ruhigen Jahreswechsel wurde die Freiwillige 
Feuerwehr Breckerfeld am Neujahrstag zum Schulzentrum am Ostring 
alarmiert.

Noch Unbekannte hatten eine Rauchentwicklung durch Feuerwerkskörper 
auf der Toilettenanlage verursacht, wodurch die automatische 
Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

Neben der Rückstellung der Anlage waren keine weiteren Maßnahmen 
Seitens der Feuerwehr notwendig.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

