Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
FW-EN: Brandmeldealarm in Grundschule
Breckerfeld (ots)
Datum: 01.01.2026/ Uhrzeit: 14:35 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Ostring/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Nach einem ruhigen Jahreswechsel wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld am Neujahrstag zum Schulzentrum am Ostring alarmiert. Noch Unbekannte hatten eine Rauchentwicklung durch Feuerwerkskörper auf der Toilettenanlage verursacht, wodurch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Neben der Rückstellung der Anlage waren keine weiteren Maßnahmen Seitens der Feuerwehr notwendig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
