Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfeleistung in Schalksmühle: Gebäudebrand

Breckerfeld (ots)

Datum:	19.12.2025/
Uhrzeit:	01:14 Uhr/
Dauer:	ca. 4 Stunden/
Einsatzstelle:	Schalksmühle Everinghausen/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/

Bericht (hb): Zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr 
Schalksmühle war die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld in der Nacht 
zum Freitag alarmiert worden.
Im Ortsteil Everinghausen brannte ein Wohngebäude in Holzbauweise. 
Mit der vom Löschzug Breckerfeld ausgerückten Drehleiter wurden die 
Einsatzmaßnahmen vor Ort unterstützt. Glutnester hinter der 
Verkleidung des Giebels wurden frei gelegt und abgelöscht. Zusätzlich
wurde der gesamte Dachbereich auf weitere Brandausbreitung 
kontrolliert.

Für weitere Informationen zu dem Einsatz wird auf die 
Pressemitteilung der Feuerwehr Schalksmühle verwiesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120413/6182700

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

