Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfeleistung in Schalksmühle: Gebäudebrand

Breckerfeld (ots)

Datum: 19.12.2025/ Uhrzeit: 01:14 Uhr/ Dauer: ca. 4 Stunden/ Einsatzstelle: Schalksmühle Everinghausen/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle war die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld in der Nacht zum Freitag alarmiert worden. Im Ortsteil Everinghausen brannte ein Wohngebäude in Holzbauweise. Mit der vom Löschzug Breckerfeld ausgerückten Drehleiter wurden die Einsatzmaßnahmen vor Ort unterstützt. Glutnester hinter der Verkleidung des Giebels wurden frei gelegt und abgelöscht. Zusätzlich wurde der gesamte Dachbereich auf weitere Brandausbreitung kontrolliert. Für weitere Informationen zu dem Einsatz wird auf die Pressemitteilung der Feuerwehr Schalksmühle verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120413/6182700

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell