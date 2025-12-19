Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Großeinsatz durch Brand in Schalksmühle-Everinghausen

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Schalksmühle (ots)

In der Nacht wurde die Löschgruppe Hülscheid um 0:45 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer 1 - Brand in Gebäude" alarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte ein Brandgeschehen im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes bestätigt werden, welches sich bereits in das Dachgeschoss ausgebreitet hatte. Aufgrund dieser Lage wurden umgehend die Löschgruppe Schalksmühle sowie die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld nachalarmiert.

Die Brandbekämpfung erfolgte zu dieser Zeit mit zwei Trupps unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung musste zeit- und personalintensiv eine Wasserversorgung von der Heedfelder Straße bis zur Einsatzstelle aufgebaut werden.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden auch die Löschgruppen Winkeln und Dahlerbrück, sowie die Hubrettungsbühne der Freiwilligen Feuerwehr Halver alarmiert. Zur Unterstützung und Absicherung wurden außerdem die Atemschutzbereitschaft der Feuerwehr Meinerzhagen (welche zusätliche Atemschutzgeräte zur Einsatzstelle brachte) sowie die Feuerwehr Halver in Bereitstellung alarmiert, um den Grundschutz für das Gemeindegebiet Schalksmühle sicherzustellen.

Aufgrund der beengten Raumverhältnisse in Everinghausen, der mangelnden Wasserversorgung und der Holzbauweise des Brandobjekts, gestaltete sich der Feuerwehreinsatz zunächst schwierig. Insgesamt waren neun Angriffstrupps im Einsatz. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus erfolgreich verhindern. Dennoch ist es aufgrund der Rauchentwicklung und wegen des Löschwassers derzeit nicht bewohnbar. Zwei Bewohner des Hauses gelten als verletzt und wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum Lüdenscheid transportiert.

An der Einsatzstelle befanden sich insgesamt zirka 95 Einsatzkräfte. Zusätzlich waren Bürgermeister Christian Breddermann, Kreisbrandmeister Michael Kling, der stellv. Leiter der Feuerwehr Schalksmühle, Olaf Bühren, sowie die Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, der Rettungsdienst, Kräfte der Polizei und der zuständige Energieversorger vor Ort. Das DRK Schalksmühle stellte die sanitätsdienstliche Absicherung der Einsatzkräfte sicher und übernahm deren Versorgung mit Essen und Getränken.

Bei diesem Einsatz haben alle beteiligten Stellen und Organisationen hervorragend zusammengewirkt. Ein großes Dankeschön gilt insbesondere den Feuerwehr-Einheiten aus den anderen Kommunen.

Der Einsatz für die Feuerwehr Schalksmühle konnte gegen 7:30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell