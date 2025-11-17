Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
FW-EN: Brandmeldealarm in Industriegebäude
Breckerfeld (ots)
Datum: 17.11.2025/ Uhrzeit: 09:26 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Langscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Industriebetrieb in die Langscheider Straße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. In einem Härteofen kam es zu einem Brandereignis, welches vor Eintreffen der Feuerwehr durch eine anlageninterne Löscheinrichtung gelöscht wurde. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und leitete Lüftungsmaßnahmen ein. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.
