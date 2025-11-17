Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandmeldealarm in Industriegebäude

Breckerfeld (ots)

Datum: 17.11.2025/ Uhrzeit: 09:26 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Langscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Industriebetrieb in die Langscheider Straße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. In einem Härteofen kam es zu einem Brandereignis, welches vor Eintreffen der Feuerwehr durch eine anlageninterne Löscheinrichtung gelöscht wurde. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und leitete Lüftungsmaßnahmen ein. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

