PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandmeldealarm in Industriegebäude

Breckerfeld (ots)

Datum:	17.11.2025/
Uhrzeit:	09:26 Uhr/
Dauer:	ca. 90 Minuten/
Einsatzstelle:	Langscheider Straße/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe 
Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/

Bericht (hb): Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu 
einem Industriebetrieb in die Langscheider Straße alarmiert. Dort 
hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst.
In einem Härteofen kam es zu einem Brandereignis, welches vor 
Eintreffen der Feuerwehr durch eine anlageninterne Löscheinrichtung 
gelöscht wurde. Die Feuerwehr erkundete den Bereich und leitete 
Lüftungsmaßnahmen ein. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 21:17

    FW-EN: Verkehrsunfall

    Breckerfeld (ots) - Datum: 14.10.2025/ Uhrzeit: 15:15 Uhr/ Dauer: ca. 120 Minuten/ Einsatzstelle: Kettelbachstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF)/ Polizei/ Bericht (cs): Die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld wurde am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW war von der Straße abgekommen und stand am Straßenrand zwischen den Bäumen. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren