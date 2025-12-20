PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfe

Breckerfeld (ots)

Datum:		19.12.2025/
Uhrzeit:	16:22 Uhr/
Dauer:		ca. 210 Minuten/
Einsatzstelle:	Wehrstraße 20, Ennepetal/
Einheiten:	Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/

Bericht (cs): Freitagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der 
Hansestadt Breckerfeld erneut zu einem Einsatz der überörtlichen 
Hilfe alarmiert. Diesmal ging es nach Ennepetal. Dort musste aufgrund
eines Einsatzes der Feuerwehr Ennepetal der Grundschutz in der Stadt 
zusammen mit Kameraden der Feuerwehr Schwelm sichergestellt werden.

Der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte endete nach rund drei Stunden 
mit Rückkehr in die Gerätehäuser.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 08:01

    FW-EN: Überörtliche Hilfeleistung in Schalksmühle: Gebäudebrand

    Breckerfeld (ots) - Datum: 19.12.2025/ Uhrzeit: 01:14 Uhr/ Dauer: ca. 4 Stunden/ Einsatzstelle: Schalksmühle Everinghausen/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle war die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld in der Nacht zum Freitag alarmiert worden. Im Ortsteil Everinghausen brannte ein Wohngebäude in ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:56

    FW-EN: Brandmeldealarm in Industriegebäude

    Breckerfeld (ots) - Datum: 17.11.2025/ Uhrzeit: 09:26 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Langscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungsdienst/ Polizei/ Bericht (hb): Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem Industriebetrieb in die Langscheider Straße alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. In einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren