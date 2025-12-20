Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfe

Breckerfeld (ots)

Datum: 19.12.2025/ Uhrzeit: 16:22 Uhr/ Dauer: ca. 210 Minuten/ Einsatzstelle: Wehrstraße 20, Ennepetal/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Freitagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld erneut zu einem Einsatz der überörtlichen Hilfe alarmiert. Diesmal ging es nach Ennepetal. Dort musste aufgrund eines Einsatzes der Feuerwehr Ennepetal der Grundschutz in der Stadt zusammen mit Kameraden der Feuerwehr Schwelm sichergestellt werden. Der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte endete nach rund drei Stunden mit Rückkehr in die Gerätehäuser.

