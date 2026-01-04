Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Technische Hilfeleistung für den Räumdienst

Breckerfeld (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr gegen 08:30 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert. Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse war ein im Winterdienst befindliches Räumfahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in einem Graben festgefahren.

Um die Einsatzstelle sicher erreichen zu können, wurden die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr für die Anfahrt mit Schneeketten ausgerüstet. Nach Eintreffen der Kräfte und Erkundung der Lage wurde entschieden, das festgefahrene Fahrzeug mittels der maschinellen Zugeinrichtung (Seilwinde) zu bergen.

Der Vorgang konnte zügig abgeschlossen werden. Das Räumfahrzeug wurde zurück auf die befestigte Fahrbahn gezogen und konnte seinen Betrieb im Anschluss unbeschädigt fortsetzen. Die Feuerwehr beendete den Einsatz und kehrte zum Standort zurück.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell