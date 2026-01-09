Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst
Breckerfeld (ots)
Datum: 08.01.2026/ Uhrzeit: 18:39 Uhr/ Dauer: ca. 30 Minuten/ Einsatzstelle: Kotten, Breckerfeld/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Für eine Unterstützung für den Rettungsdienst wurde speziell das Kleineinsatzfahrzeug der Löschgruppe Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Einsatz alarmiert. Aufgrund der Witterung und der ländlich liegenden Einsatzstelle sollte das Fahrzeug unterstützen. Der Einsatz der ehrenamtlichen Kameraden war dann aber doch nicht mehr erforderlich und sie rückten wieder ein. Der Einsatz endete nach runde 30 Minuten mit Rückkehr ins Gerätehaus.
