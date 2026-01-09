PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unterstützung für den Rettungsdienst

Breckerfeld (ots)

Datum:		08.01.2026/
Uhrzeit:	18:39 Uhr/
Dauer:		ca. 30 Minuten/
Einsatzstelle:	Kotten, Breckerfeld/
Einheiten:	Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/

Bericht (cs): Für eine Unterstützung für den Rettungsdienst wurde 
speziell das Kleineinsatzfahrzeug der Löschgruppe Zurstraße der 
Freiwilligen Feuerwehr zu einem Einsatz alarmiert. Aufgrund der 
Witterung und der ländlich liegenden Einsatzstelle sollte das 
Fahrzeug unterstützen. Der Einsatz der ehrenamtlichen Kameraden war 
dann aber doch nicht mehr erforderlich und sie rückten wieder ein. 
Der Einsatz endete nach runde 30 Minuten mit Rückkehr ins Gerätehaus.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressesprecherin
Claudia Schilling
Telefon: 0170 8542075
E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

