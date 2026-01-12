FW-EN: Technische Hilfe Schnee

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 12.01.2026/ Uhrzeit: 04:57 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: L699/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem festgefahrenen Schneepflug auf die L699, Höhe Wittenstein alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurden vor der Ortschaft Altenbreckerfeld starke Schneeverwehungen festgestellt, welche der Feuerwehr die Weiterfahrt stark erschwerten. Nach der Einmündung zur Straße In der Sylbach war eine massive Schneewehe von über einem Meter Höhe und einer Länge von 150-200 Metern, in der sich das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr auf dem Weg zur Einsatzstelle ebenfalls festfuhr. Mittels Schaufel und Spaten wurde das Fahrzeug freigeschaufelt und abschließend mit Unterstützung eines Unimogs des städtischen Bauhofs aus der Lage befreit. Parallel wurde auch der festgefahrene Schneepflug durch einen anwohnenden Landwirt befreit. Da die Schneewehe durch die verfügbaren Schneeräumfahrzeuge nicht beseitigt und von einer zeitnahen Besserung der Situation nicht ausgegangen werden konnte, wurde in Absprache mit den verantwortlichen Stellen entschieden, die Straße voll zu sperren. Die Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben.

