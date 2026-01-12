PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Technische Hilfe Schnee

Breckerfeld (ots)

Datum:	12.01.2026/
Uhrzeit:	04:57 Uhr/
Dauer:	ca. 2 Stunden/
Einsatzstelle:	L699/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/

Bericht (hb): Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld 
zu einem festgefahrenen Schneepflug auf die L699, Höhe Wittenstein 
alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurden vor der Ortschaft 
Altenbreckerfeld starke Schneeverwehungen festgestellt, welche der 
Feuerwehr die Weiterfahrt stark erschwerten. Nach der Einmündung zur 
Straße In der Sylbach war eine massive Schneewehe von über einem 
Meter Höhe und einer Länge von 150-200 Metern, in der sich das 
Einsatzfahrzeug der Feuerwehr auf dem Weg zur Einsatzstelle ebenfalls
festfuhr.

Mittels Schaufel und Spaten wurde das Fahrzeug freigeschaufelt und 
abschließend mit Unterstützung eines Unimogs des städtischen Bauhofs 
aus der Lage befreit. Parallel wurde auch der festgefahrene 
Schneepflug durch einen anwohnenden Landwirt befreit.
Da die Schneewehe durch die verfügbaren Schneeräumfahrzeuge nicht 
beseitigt und von einer zeitnahen Besserung der Situation nicht 
ausgegangen werden konnte, wurde in Absprache mit den 
verantwortlichen Stellen entschieden, die Straße voll zu sperren. Die
Sperrung ist mittlerweile wieder aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

