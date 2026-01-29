Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 28. Januar, brachen Unbekannte zwischen 08.30 Uhr und 14.34 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Riemekestraße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich nach ersten Ermittlungen über ein Fenster Zugang zu dem Haus, brachen dann über die Wohnungstür in die Erdgeschosswohnung ein, durchwühlten die Räume und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die Videoüberwachung zeigt im Tatzeitraum mindestens eine männliche Person, die mit einer schwarzen Jacke der Marke "The Northface" und einer blauen Kapuze bekleidet war.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell