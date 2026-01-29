POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Zahlreiche Unfälle aufgrund der Wetterlage - Ein Autofahrer schwebt in Lebensgefahr vom 26.01.2026

Paderborn (ots) - (md) Am Montag, 26. Januar gegen 13.45 Uhr fuhr ein Radfahrer mit seinem Fahrrad auf der Karl-Schurz-Straße aus ungeklärter Ursache auf einen geparkten Pkw auf und verletzte sich dabei schwer. Der 58 Jahre alte Mann war mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs und übersah nach eigener Aussage aufgrund des Schneetreibens den geparkten Pkw eines Paketdienstes. Der Radler, der keinen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden ...

mehr