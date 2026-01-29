PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Nachtragsmeldung zu: Zahlreiche Unfälle aufgrund der Wetterlage - Ein Autofahrer schwebt in Lebensgefahr vom 26.01.2026

Delbrück-Lippling (ots)

(md) Der 39-jährige Fahrer des Renault Twingo, der sich bei einem Unfall am Montag, 26. Januar lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hatte (vgl. Pressebericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6203606), ist am Donnerstag, 29. Januar, in den frühen Morgenstunden verstorben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

