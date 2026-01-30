Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrein beí Unfall leicht verletzt - Polizei sucht flüchtigen Pkw

Paderborn-Wewer (ots)

(md) Am Montag, 26. Januar, kam es zwischen 8.00 Uhr und 8.10 Uhr auf dem Steinweg in Paderborn-Wewer zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin, bei der sich die Radlerin leicht verletzte. Der oder die Autofahrerin ist flüchtig.

Die 31 Jahre alte Radlerin war morgens mit dem Pedelec auf dem Steinweg in Paderborn-Wewer aus Richtung Kleestraße in Richtung Barkhauser Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Straße Im Klee überholte sie ein Auto. Dieses kam auf der schneeglatten Fahrbahn mit dem Heck leicht ins Rutschen und touchierte dadurch die Pedelec-Fahrerin. Die Frau, die keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Der oder die Autofahrerin hat vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse den Unfall nicht bemerkt und setzte die Fahrt fort. Die Polizei bitte den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, sich bei der Polizei zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise zum unfallgeschehen nimmt die Paderborner Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

