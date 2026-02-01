Polizei Paderborn

POL-PB: Flucht vor Polizeikontrolle endet tödlich

Salzkotten, Wewelsburger Straße / Bosenholz (ots)

(HaJS) Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr wollte die Besatzung eines Streifenwagens einen Pkw Audi S3 in Salzkotten kontrollieren. Nachdem die Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen gaben, flüchtete dieser mit seinem hoch motorisierten Pkw auf der Wewelsburger Straße in Richtung Wewelsburg. Dabei beschleunigte der 31-jährige Fahrer aus Salzkotten seinen Audi dermaßen stark, dass die folgenden Polizeibeamten kurz nach Ortsausgang Salzkotten den Sichtkontakt auf das Fahrzeug verloren. In Höhe der Einmündung Bosenholz verlor der 31-jährige jedoch aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei führte der starke Aufprall zu einem Abriss der Fahrzeugfront. Der Fahrer wurde dabei trotz angelegtem Sicherheitsgurt ebenfalls aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Beamten fanden ihn in einer Entfernung von ca. 40 Metern mit schwersten Verletzungen auf der dortigen Ackerfläche liegend auf. Die Beamten führten sofort Reanimationsmaßnahmen durch, die danach von den alarmierten Rettungsdienstkräften weitergeführt wurden. Trotzdem erlag der 31-jährige Salzkottener vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Audi war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen zur abschließenden Klärung der Gründe für seine Flucht vor der polizeilichen Kontrolle dauern noch an. Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei eingesetzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 50.000,-- EUR geschätzt.

