Polizei Paderborn

POL-PB: Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch und einem Einbruchsversuch am vergangenen Wochenende in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren Einfamilienhäuser am Ilseweg und an der Glogauer Straße.

Am Ilseweg brach der Täter am Samstag, 31. Januar, zwischen 15.40 Uhr und 21.50 Uhr über eine Wintergartentür in das Gebäude ein. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

An der Glogauer Straße versuchte der Einbrecher zwischen Samstag, 14.20 Uhr, und Sonntag, 01. Februar, 15.45 Uhr, über ein Fenster in das Haus zu gelangen. Als dies scheiterte flüchtete auch er in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahr-zeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell