PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Telefonbetrug mit der Masche "Falscher Polizeibeamter"

Kreis Paderborn (ots)

(md) Immer wieder kommt es im Kreis Paderborn zu versuchten oder vollendeten Telefonbetrugen. Erneut versuchten jetzt Unbekannte, mit der Masche "Falscher Polizeibeamter", Geld zu erbeuten.

Am Sonntag, 01. Februar riefen ein Unbekannter eine 86 Jahre Frau im Keis Paderborn an, und gab sich als Polizist aus. Man habe sie gefragt, ob sie im Besitz von Gold oder Geld sei. Der Anrufer erklärte, dass die Angerufene zum Schutz von der Polizei überwacht werde und sie unbekannten Menschen nicht die Tür öffnen solle. Ebenfalls soll sie die Hauseingangstür abends abschließen und die Jalousien am Abend schließen, sodass man sie im Haus nicht beobachten könne. Falls sie weitere Fragen oder Bedenken habe, könne sie die Polizeiwache in Paderborn aufsuchen und Hilfe bekommen.

Die Seniorin in formierte "die echte" Polizei über den Anruf, zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs. Angehörige werden gebeten, immer wieder mit älteren Familienangehörigen über das Thema zu sprechen, um die Gefahr solcher Anrufe in den Köpfen wach zu halten. Bei solchen Anrufen handelt es sich immer um einen Betrug. Die Täter setzten ihre Opfer am Telefon massiv unter Druck. Weitere Informationen zum Telefonbetrug und zum Betrug durch Messenger-Nachrichten sowie Materialien zur Prävention gibt es unter "Geschockt am Telefon? Auflegen!" auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 09:48

    POL-PB: Ein Einbruch und ein Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Nach einem Einbruch und einem Einbruchsversuch am vergangenen Wochenende in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren Einfamilienhäuser am Ilseweg und an der Glogauer Straße. Am Ilseweg brach der Täter am Samstag, 31. Januar, zwischen 15.40 Uhr und 21.50 Uhr über eine Wintergartentür in das Gebäude ein. Er durchwühlte die ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 09:45

    POL-PB: 39-jähriger Tatverdächtiger nach Diebstählen vorläufig festgenommen

    Paderborn (ots) - (mh) Anwohner der Karl-Severing-Straße in Paderborn-Elsen meldeten der Polizei am Samstag, 31. Januar, gegen 01.30 Uhr verdächtige Bewegungen auf ihren Grundstücken. Die Polizei nahm schließlich einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Die Anwohner hatten festgestellt, dass sich eine dunkel gekleidete Person zwischen zwei Grundstücken durch ihre ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 08:58

    POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Büren-Steinhausen (ots) - (ivdh) Am Samstag, 31. Januar, zwischen 15.00 Uhr und 22.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Stiftstraße in Büren-Steinhausen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang in das Haus und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Anschließend verließen sie mit dem Diebesgut ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren