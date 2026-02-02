Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Telefonbetrug mit der Masche "Falscher Polizeibeamter"

Kreis Paderborn (ots)

(md) Immer wieder kommt es im Kreis Paderborn zu versuchten oder vollendeten Telefonbetrugen. Erneut versuchten jetzt Unbekannte, mit der Masche "Falscher Polizeibeamter", Geld zu erbeuten.

Am Sonntag, 01. Februar riefen ein Unbekannter eine 86 Jahre Frau im Keis Paderborn an, und gab sich als Polizist aus. Man habe sie gefragt, ob sie im Besitz von Gold oder Geld sei. Der Anrufer erklärte, dass die Angerufene zum Schutz von der Polizei überwacht werde und sie unbekannten Menschen nicht die Tür öffnen solle. Ebenfalls soll sie die Hauseingangstür abends abschließen und die Jalousien am Abend schließen, sodass man sie im Haus nicht beobachten könne. Falls sie weitere Fragen oder Bedenken habe, könne sie die Polizeiwache in Paderborn aufsuchen und Hilfe bekommen.

Die Seniorin in formierte "die echte" Polizei über den Anruf, zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs. Angehörige werden gebeten, immer wieder mit älteren Familienangehörigen über das Thema zu sprechen, um die Gefahr solcher Anrufe in den Köpfen wach zu halten. Bei solchen Anrufen handelt es sich immer um einen Betrug. Die Täter setzten ihre Opfer am Telefon massiv unter Druck. Weitere Informationen zum Telefonbetrug und zum Betrug durch Messenger-Nachrichten sowie Materialien zur Prävention gibt es unter "Geschockt am Telefon? Auflegen!" auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell