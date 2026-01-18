PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OF: Prompte Festnahme eines 40-Jährigen nach mutmaßlichem Überfall auf Tankstelle

Langenselbold (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cb) Polizeibeamte konnten am Samstagnachmittag einen 40-Jährigen festnehmen, der kurz zuvor eine Tankstelle in der Gelnhäuser Straße überfallen und die Mitarbeiter sowie Kunden bedroht haben soll.

Mit einem Messer in der Hand, so der derzeitige Ermittlungsstand, begab sich der 40-jährige Langenselbolder gegen 15.35 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle. Hier soll dieser zunächst einen Kunden körperlich angegangen sein. Er soll den 65-jährigen Mann geschubst und mit einem Messer leicht am Bein verletzt haben. Im Anschluss habe der Verdächtige unter Vorhalt des Messers von einem Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld gefordert. Daraufhin überließ ihm der Angestellte einige hundert Euro Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der 40-Jährige anschließend in Richtung Gartenstraße. Hier konnte er dann nur wenige Minuten später durch die herbeigeeilten Schutzleute vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss wurde der Langenselbolder mit auf die Dienstelle genommen, wo er eine Blutprobe abgeben musste.

Der Festgenommene kam am Samstag zunächst ins polizeiliche Gewahrsam bevor er am Sonntagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt wurde. Dieser verkündete den beantragten Untersuchungshaftbefehl, sodass sich der Beschuldigte nun in einer Justizvollzugsanstalt befinde.

Offenbach 18.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

