Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Zusammenstoß mit Auto: Fußgänger erlag seinen schweren Verletzungen

Dietzenbach (ots)

(cb) Nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagabend auf der B459 / Theodor-Heuss-Ring ereignete, erlag ein 25 -jähriger Fußgänger seinen schweren Verletzungen. Ersten Erkenntnissen nach wollte der Mann gegen 19.30 Uhr die Straße in Höhe eines Elektronikfachmarktes überqueren, als er hierbei von einem Smart erfasst wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ein hinzugezogener Gutachter war noch am Abend vor Ort um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. In diesem Zusammenhang wurde der Unfallwagen sichergestellt und bei dem 50-jährigen Autofahrer Blut entnommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, sich telefonisch mit der Polizei in Dietzenbach (06174 837-0) in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 17.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

