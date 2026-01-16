POL-OF: Bei Heimkehr Einbrecher ertappt: Wer sah den Unbekannten flüchten?; Zeugensuche nach Unfall mit weißem Sprinter; Gauner erbeuteten Geldbeutel: Polizei sucht nach Zeugen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung: 25-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Hanau

(me) Mit einer befüllten Plastikflasche und mit der Faust geschlagen: So lauten die Vorwürfe gegen einen 25-Jährigen nach einem Vorfall von Donnerstagmittag. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Radfahrer gegen 13.20 Uhr die Straße "Am Steinheimer Tor" und wurde dabei durch den Beschuldigten zunächst abwertend angesprochen. Im Zuge der darauffolgenden hitzigen Diskussion, bei der offenbar auch die eine oder andere Beleidigung geäußert wurde, soll der junge Mann dem Zweiradfahrer mit seiner PET-Flasche und der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen hierdurch verletzt haben. Hinzu gerufene Polizisten konnten den Hanauer noch vor Ort vorläufig festnehmen. Er musste unter anderem zur Abgabe einer Blutprobe mit auf das Revier und hat sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu verantworten. Hinweisgeber nehmen bitte mit der Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120) Kontakt auf.

2. Bei Heimkehr Einbrecher ertappt: Wer sah den Unbekannten flüchten? - Bruchköbel

(fg) Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße im Bereich der 50er-Hausnummern, weshalb die Kripo nun ermittelt und nach Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gegen 17.45 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in die Wohnräume. Bei der Heimkehr eines Anwohners wurde der Einbrecher, der sich bereits im Haus aufhielt und dieses durchsuchte, überrascht. Der bärtige Täter, der unter 1,70 Meter groß war und kurze Haare hatte, trug eine Daunenweste (rötlich / braun) und eine dunkelgrüne Hose. Er ergriff sofort die Flucht und rannte in Richtung eines dortigen Waldspielplatzes davon. Möglicherweise war er in Begleitung einer weiteren Person, da er mehrfach einen zweiten Namen gerufen haben soll. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An der Terrassentür entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Trickbetrüger erbeutete Fingerschmuck: Zeugen gesucht! - Nidderau

(fg) Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Allee in Heldenbergen an einer Wohnung eines Seniorenwohnheims als "Scherenschleifer" aus und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Nachdem er mehrere Messer geschliffen hatte, gaukelte der Mann einer dort wohnenden Seniorin vor, ein Geschäft mit antikem Schmuck eröffnen zu wollen. Daraufhin habe die Seniorin dem Unbekannten ihre Schmuckschatulle gezeigt, aus welcher der Betrüger sodann drei Ringe entnahm. Unter dem Vorwand Bargeld holen zu wollen, flüchtete der Täter. Dieser wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,65 Meter groß und 40 bis 50 Jahre alt - kräftige Statur und kurze, schwarze Haare

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt insbesondere ältere Menschen vor dieser Betrugsmasche. Unbekannten sollte grundsätzlich kein Zutritt zur Wohnung gewährt werden. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, Angehörige oder die Polizei zu informieren. Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Zeugensuche nach Unfall mit weißem Sprinter - Autobahn 66 / Anschlussstelle Langenselbold

(cb) Nachdem es am Donnerstag auf der Autobahn 66 an der Anschlussstelle Langenselbold zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war, haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen des Unfalls. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse stand ein Brummi gegen 14 Uhr auf der Einfädelungsspur in Fahrtrichtung Fulda, als ein 47-jähriger Ford-Fahrer diesen beim Auffahren auf die Autobahn zu spät bemerkte und stark abbremsen musste. Hierbei kam der Ford Fiesta mit HU-Kennzeichen nach links auf die Fahrspuren der Autobahn ab und wurde beim Vorbeifahren von einem weißen Sprinter touchiert. Hierdurch entstand ein Sachschaden an der Fahrzeugfront des Fords von knappen 5.000 Euro. Der Fahrer des auf der Einfädelungsspur gestandenen Lasters sowie der Sprinterfahrer flüchteten vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Polizeiautobahnstation Südosthessen.

5. Einbrecher schlugen Scheibe ein: Wer hat etwas beobachtet? - Freigericht

(me) Außer Sachschaden war für Einbrecher im Verlauf des Donnerstags offenbar nichts zu holen. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.15 Uhr begaben sich die Eindringlinge auf das Grundstück im Rodfeldblick (10er-Hausnummern) und versuchten dort zunächst, eine Balkontüre gewaltsam zu öffnen. Als ihnen dies nicht gelang, schlugen die Langfinger kurzerhand die Scheibe ein und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dieses durchstöberten die Diebe nach Beute, wurden aber mutmaßlich nicht fündig. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen (06051 827-0).

6. Gauner erbeuteten Geldbeutel: Polizei sucht nach Zeugen - Schlüchtern

(me) Sie seien auf der Suche nach einer Wohnung: So lautete die Geschichte, die zwei bislang unbekannte Gauner einer Seniorin am Donnerstagmittag auftischten. Gegen 13.15 Uhr sprach das aus einem Mann und einer Frau bestehende Duo die Dame auf der Elmer Landstraße an. Hilfsbreit bot die Rentnerin den beiden an, dass diese ihre Wohnung gerne besichtigen können. Während der Führung nahm offenbar einer der beiden Ganoven die zwei Gelbeutel der Bewohnerin an sich, ohne dass dies der Dame auffiel. Die Beute der beiden Übeltäter dürfte sich auf über 100 Euro belaufen. Der Polizei liegt zu den beiden Tätern folgende Personenbeschreibung vor:

Täter 1:

- männlich - kräftige Statur - circa 35 Jahre alt - kurze und schwarze Haare - beige - schwarz karierte Hemdjacke - Jeans - weiße Schuhe

Täter 2:

- weiblich - dickliche Statur - etwa 35 Jahre alt - lange und schwarze Haare - grüne Jacke - dunkle Hose - weiße Schuhe

Die beiden sollen die Anschrift mit einem dunkelblauen Mercedes mit KL-Kennzeichen verlassen haben. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kripo in Hanau (06181 100-123).

Offenbach, 16.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

