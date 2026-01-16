Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verdacht der Beleidigung und Bedrohung: Schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen; Bei Rot über die Straße gelaufen: Pkw kollidierte mit Fußgängern; Unbekannte brachen in Pizzeria ein und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach Verdacht der Beleidigung und Bedrohung: Schnelle Festnahme von zwei Tatverdächtigen - Offenbach

(me) Nach Streitigkeiten am Donnerstagnachmittag konnte die Polizei zeitnah zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen, im Zuge derer sie zwei Männer beleidigt und mit einem Gegenstand zum Verschießen von Pfefferspray bedroht haben sollen. Gegen 16.30 Uhr sollen die vier Personen in einer Bankfiliale in der Berliner Straße verbal aneinandergeraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei durch einen der beiden Tatverdächtigen eine Pfefferspray-Pistole gezogen worden. Neben dem Vorhalten des Gegenstands habe man noch diverse Drohungen ausgesprochen. Nach einer kurzen Rangelei, bei der offenbar niemand verletzt wurde, flüchteten die beiden Beschuldigten. Herbeigeeilte Polizeibeamte konnten im Rahmen ihrer Fahndung die beiden Männer im Alter von 28 und 30 Jahren zeitnah vorläufig festnehmen. Gegen die beiden wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Zeugen der Tat melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100.

2. Bei Rot über die Straße gelaufen: Pkw kollidierte mit Fußgängern -Offenbach

(me) Zwei verletzte Fußgänger sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls von Donnerstagmittag. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Mercedes-Lenker gegen 14 Uhr die Berliner Straße (40er-Hausnummern), als die beiden Jungen im Alter von 10 und 12 Jahren offenbar bei Rot über eine Fußgängerampel im dortigen Bereich liefen und dadurch mit dem Wagen des 83-Jährigen zusammenstießen. Durch die Kollision wurden die Minderjährigen leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zeugen des Zusammenstoßes setzten sich mit dem Polizeirevier in Offenbach (069 8098-5100) in Verbindung.

3. Unbekannte brachen in Pizzeria ein - Offenbach

(cb) Unbekannte brachen am Donnerstag, kurz nach 1 Uhr, in eine Pizzeria in der Hafenallee (30er-Hausnummern) ein und erbeuteten einige hundert Euro aus der Kasse. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter die Seitentür des Lokals auf und verschafften sich so Zutritt zum Gastraum. Hier nahmen sie die Kasse mitsamt Bargeld an sich und flüchteten. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

4. Weißer Skoda beschädigt: Hinweise erbeten - Hainburg

(cb) Ein weißer Skoda, der am Fahrbahnrand der Gartenstraße abgestellt war, weist seit Dienstag Beschädigungen in Höhe von etwa 2.500 Euro an der Fahrertür auf. Erste Ermittlungen ergaben, dass diese möglicherweise am Montag, zwischen 7.30 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, durch eine Kehrmaschine verursacht worden sein könnten. Zum möglichen Unfallzeitpunkt befreite ein Traktor mit höhenverstellbarem Kehrschild den Gehweg vom Schnee. Vermutlich wurde der weiße Wagen mit OF-Kennzeichen während der Schneeräumung touchiert und beschädigt. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Diese wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizeistation in Seligenstadt.

5. Wem fiel die Fahrweise des roten Skodas noch auf? - Seligenstadt

(cb) Die offenbar rücksichtslose Fahrweise eines Skoda-Lenkers fiel am Donnerstagabend einem Mitteiler auf, welcher die Polizei informierte. Demnach war der 32-jährige Lenker des roten Skodas gegen 19.15 Uhr auf Landesstraße 2310 zwischen Froschhausen und der Abfahrt Bundesstraße 448 unterwegs. Hier soll er einem vorausfahrenden Wagen sehr dicht aufgefahren sein und diesen zudem an unzulässiger Stelle überholt haben. Des Weiteren soll der Skoda-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Kurz darauf wurde er durch eine Polizeistreife gestoppt. Die Beamten der Polizeistation Seligenstadt haben die Ermittlungen gegen der 32 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen und suchen Zeugen der Tat. Diese sowie Verkehrsteilnehmer, welche sich ebenfalls durch die Fahrweise genötigt oder gefährdet fühlten, wenden sich bitte telefonisch an die Polizeistation Seligenstadt (06182 8930-0).

Offenbach, 16.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

