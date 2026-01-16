Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 4. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an besonders schutzwürdigen Zonen sowie Unfallhäufungsstellen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

19.01.2026:

Klein-Krotzenburg, L 2310 (Unfallhäufungsstelle);

20.01.2026:

Egelsbach, Hans-Fleißner-Straße (schutzwürdige Zone: Kreuzender Radweg);

21.01.2026:

Hanau-Steinheim, B45 (Lärmschutz);

22.01.2026:

Rodgau-Weiskirchen, Alfred-Delp-Straße (besonders schutzwürdige Zone: Schulweg);

23.01.2026:

Mühlheim-Lämmerspiel, Steinheimer Straße (besonders schutzwürdige Zone: Friedhof);

24.01. und 25.01.2026:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallhäufungsstelle).

Offenbach, 16.01.2025, Pressestelle, Merlin Winges

