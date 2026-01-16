Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mini-Cooper überschlug sich: Fahrer verletzt und zwei parkende Autos beschädigt

Hanau (ots)

(lei) Noch ist unklar, warum sich ein Autofahrer am Donnerstagabend in der Kastanienallee überschlug und dabei nicht seinen, sondern auch zwei weitere, parkende Autos beschädigt hat. Gegen 18.40 Uhr war der 84-Jährige dort mit seinem Mini-Cooper unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verlor und der Wagen auf der Straße zum Stillstand kam. Dabei wurden zwei am Fahrbahnrand stehende Pkw beschädigt. Der Mann zog sich bei der Kollision eine Platzwunde am Kopf zu und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenbaus. Der gesamte Sachschaden wird vorerst auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Der Wagen des Unfallverursachers wurde abgeschleppt, weswegen die Kastanienallee vorübergehend vollgesperrt war. Unfallzeugen könnten nun Aufschluss über die Ursache für den Überschlag geben. Diese melden sich bitte beim Polizeirevier Hanau (06181 100-120).

