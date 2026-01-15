Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Jahrzehnte Engagement für Verständigung und Vertrauen: Hüsamettin Eryilmaz beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten geehrt

Berlin / Offenbach (ots)

(lei) Hüsamettin Eryilmaz, dem Migrationsbeauftragten des Polizeipräsidiums Südosthessen, wurde jüngst eine besondere Ehre für sein langjähriges Engagements zuteil: Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm er am Neujahrsempfang für ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger im Schloss Bellevue teil (https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Berichte/DE/Frank-Walter-Steinmeier/2026/01/260109-Neujahrsempfang.html).

Seit 1993 ist Herr Eryilmaz in dieser Funktion tätig und damit seit über drei Jahrzehnten ein zentraler Brückenbauer zwischen Migrantenselbstorganisationen und der Polizei. Mit seiner kontinuierlichen, vertrauensvollen und dialogorientierten Arbeit hat er maßgeblich dazu beigetragen, das Vertrauen der migrantischen Gesellschaft in die Polizei nachhaltig zu stärken und gegenseitiges Verständnis zu fördern.

Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit engagiert sich Herr Eryilmaz seit vielen Jahren auch ehrenamtlich. Er ist Vorsitzender des Kreisausländerbeirats des Kreises Offenbach sowie Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (AGAH). In diesen Funktionen setzt er sich mit großer Leidenschaft für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Teilhabe und Integration ein.

Für dieses herausragende Engagement wurde Herr Eryilmaz am vergangenen Freitag (9. Januar) bereits zum zweiten Mal zu einer Veranstaltung im Schloss Bellevue eingeladen. Seine erste Einladung erhielt er im Jahr 2007 durch den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler - ein eindrucksvoller Beleg für die nachhaltige Bedeutung seiner Arbeit über viele Jahre hinweg.

Das Polizeipräsidium Südosthessen bedankt sich herzlich bei Herrn Eryilmaz für seine unermüdliche Arbeit, seinen Einsatz für Verständigung und Vertrauen sowie für seinen wertvollen Beitrag zu einem respektvollen und offenen Miteinander in unserer Gesellschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell