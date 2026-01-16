PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Reisebusse beschädigt: Zeugen gesucht

Dietzenbach (ots)

(lei) Unbekannte haben von Donnerstag auf Freitag drei Reisebusse beschädigt, die im Bereich der Karl-Benz-Straße 3 abgestellt waren. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 5.30 Uhr wurden an den Fahrzeugen jeweils zwei Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, so die erste Schätzung. Noch liegen der Polizei keine Ermittlungsansätze vor, Tätererkenntnisse gibt es derzeit keine und auch die Hintergründe sind derzeit völlig unklar. Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung; diese können unter der Telefonnummer 06074 837-0 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

