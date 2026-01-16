Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Reisebusse beschädigt: Zeugen gesucht

Dietzenbach (ots)

(lei) Unbekannte haben von Donnerstag auf Freitag drei Reisebusse beschädigt, die im Bereich der Karl-Benz-Straße 3 abgestellt waren. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 5.30 Uhr wurden an den Fahrzeugen jeweils zwei Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, so die erste Schätzung. Noch liegen der Polizei keine Ermittlungsansätze vor, Tätererkenntnisse gibt es derzeit keine und auch die Hintergründe sind derzeit völlig unklar. Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung; diese können unter der Telefonnummer 06074 837-0 abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell