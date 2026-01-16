Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Leichtverletzte und sechsstelliger Sachschaden bei Zusammenstoß zweier Autos

Rödermark (ots)

(lei) Nachdem am Freitagnachmittag zwischen Ober-Roden und Messenhausen zwei Autos miteinander kollidiert sind und eines davon auf die Seite katapultiert wurde, bilanziert die Polizei neben drei Leichtverletzten auch einen sehr hohen Sachschaden: Über 100.000 Euro dürfte dieser nach ersten Schätzungen der Beamten betragen.

Zu dem Zusammenstoß war es gegen 13.50 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 459 und der Kapellenstraße gekommen. Den bisherigen Informationen zufolge war eine 44 Jahre alte Audi-Fahrerin von Ober-Roden kommend auf der Kapellenstraße unterwegs, als sie beim Einfahren in die Kreuzung wohl die Vorfahrt einer 63-jährigen Mercedes-Fahrerin übersah, die von rechts aus Richtung Waldacker kommend auf der bevorrechtigten Bundesstraße in südliche Richtung fuhr. Bei dem anschließenden Aufprall beider Wagen kippte der Audi auf die Seite und kam in dieser Lage zum Stillstand. Zudem wurde der Mast eines Fahrtrichtungsanzeigers beschädigt.

Beide Fahrerinnen sowie ein sieben Jahre altes Mädchen in dem Audi erlitten augenscheinlich leichte Blessuren. Die 44-Jährige und das Kind kamen zur Abklärung vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein 69 Jahre alter Mitfahrer in dem Mercedes blieb wohl unverletzt. Die Kreuzung war vorübergehend nur eingeschränkt befahrbar, weswegen es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Polizei in Dietzenbach sucht nun weitere Unfallzeugen (06074 837-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell