POL-OF: Wohnungsbrand: drei Personen verletzt
Bad Orb (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Samstagnachmittag zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Gretenbachstraße ausgerückt, nachdem gegen 16.40 Uhr mehrere Notrufe bei der Rettungsleitstelle eingegangen waren. Vor Ort leitete die Feuerwehr umgehend einen Löschangriff der in Brand stehenden Wohnung ein und das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten drei Personen, welche sich in der Wohnung aufhielten, zum Teil schwerste Verletzungen. Eine von ihnen, eine 49-Jährige, wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung, auch im Treppenhaus des Mehrparteienhauses, ist das Objekt aktuell unbewohnbar.
Die Brandursache ist noch ungeklärt, nach ersten Einschätzungen der Polizei könnte es sich um einen technischen Defekt eines Haushaltsgerätes gehandelt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es können derzeit noch keine Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe gemacht werden.
Offenbach, 17.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell