Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungsbrand: drei Personen verletzt

Bad Orb (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagnachmittag zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Gretenbachstraße ausgerückt, nachdem gegen 16.40 Uhr mehrere Notrufe bei der Rettungsleitstelle eingegangen waren. Vor Ort leitete die Feuerwehr umgehend einen Löschangriff der in Brand stehenden Wohnung ein und das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten drei Personen, welche sich in der Wohnung aufhielten, zum Teil schwerste Verletzungen. Eine von ihnen, eine 49-Jährige, wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung, auch im Treppenhaus des Mehrparteienhauses, ist das Objekt aktuell unbewohnbar.

Die Brandursache ist noch ungeklärt, nach ersten Einschätzungen der Polizei könnte es sich um einen technischen Defekt eines Haushaltsgerätes gehandelt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Es können derzeit noch keine Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe gemacht werden.

Offenbach, 17.01.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

