PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung
  • Bild-Infos
  • Download

Mertesheim (ots)

Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis führt die Polizei gegen einen 32 Jahre alten Autofahrer, der am 13.01.26 gegen 0:30 Uhr kontrolliert wurde. Dieser konnte keinen Führerschein vorzeigen, übergab den Beamten im Verlauf der Kontrolle jedoch einen Aufenthaltstitel, der mehrere Fälschungsmerkmale aufwies. So fanden sich auf dem Dokument Rechtschreibfehler sowie ein fehlerhaftes Wasserzeichen. Die Personalien, welche auf dem Aufenthaltstitel angegeben waren, konnten von den Beamten zweifelsfrei einer anderen Person zugeordnet werden. Im weiteren Verlauf konnten die richtigen Personalien des Kontrollierten verifiziert werden. Ob der 32-Jährige über eine Fahrerlaubnis verfügt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weil sich überdies Hinweise auf eine illegale Erwerbstätigkeit ergaben, wurden die zuständigen Behörden benachrichtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 5002

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren