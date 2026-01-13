Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Bild-Infos

Download

Mertesheim (ots)

Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis führt die Polizei gegen einen 32 Jahre alten Autofahrer, der am 13.01.26 gegen 0:30 Uhr kontrolliert wurde. Dieser konnte keinen Führerschein vorzeigen, übergab den Beamten im Verlauf der Kontrolle jedoch einen Aufenthaltstitel, der mehrere Fälschungsmerkmale aufwies. So fanden sich auf dem Dokument Rechtschreibfehler sowie ein fehlerhaftes Wasserzeichen. Die Personalien, welche auf dem Aufenthaltstitel angegeben waren, konnten von den Beamten zweifelsfrei einer anderen Person zugeordnet werden. Im weiteren Verlauf konnten die richtigen Personalien des Kontrollierten verifiziert werden. Ob der 32-Jährige über eine Fahrerlaubnis verfügt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weil sich überdies Hinweise auf eine illegale Erwerbstätigkeit ergaben, wurden die zuständigen Behörden benachrichtigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell