FW Bergheim: Brand in Mehrfamilienhaus in Bergheim endet glimpflich Feuer im Keller konnte schnell gelöscht werden - Keine Verletzten

Bergheim (ots)

Bergheim - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Otto-Hahn-Straße in Bergheim-Zieverich sorgte am Donnerstagnachmittag gegen 17:10 Uhr für einen größeren Einsatz der Feuerwehr Bergheim.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich des Mehrfamilienhauses feststellbar. Außerdem zog der Rauch in eine Wohnung im Erdgeschoss. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in den Keller vor und stieß dort im Verlauf auf den Brandherd. Zwei Kinderwagen standen in Flammen. Zunächst waren die Einsatzkräfte aufgrund mehrerer von der Decke hängender Kabelleitungen von einem Kabelbrand ausgegangen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Parallel zur Brandbekämpfung setzten die Feuerwehrleute einen Hochleistungslüfter ein und aktivierten zudem die im Gebäude vorhandene Entrauchungsanlage. Ein weiterer Trupp kontrollierte die übrigen Wohnungen in dem Haus, konnte jedoch keine weitere Rauchentwicklung feststellen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Gegen 18:45 Uhr konnte der Einsatz unter der Leitung von Brandamtsrat Ulrich Braun beendet werden.

Am Einsatz beteiligt waren rund 35 Kräfte der Einheiten Thorr, Bergheim, Glesch/Paffendorf sowie der hauptamtlichen Wache. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr derzeit keine Angaben machen.

