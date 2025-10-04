PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: ERSTMELDUNG: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Einsatz in Bergheim dauert an

Bergheim (ots)

Bergheim - Derzeit läuft ein größerer Feuerwehreinsatz in Bergheim. Gegen 21.50 Uhr wurde die Feuerwehr am Samstagabend zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Lohweg in Bergheim-Niederaußem alarmiert. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus dem Kellerbereich, mehrere Personen befanden sich noch im Gebäude.

Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung unter Atemschutz. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und wird derzeit medizinisch versorgt.

Die Brandbekämpfung im Kellerbereich gestaltet sich weiterhin schwierig. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind umfangreiche Belüftungsmaßnahmen erforderlich. Der Einsatz dauert derzeit noch an.

Im Einsatz sind mehrere Einheiten der Feuerwehr Bergheim sowie weitere Kräfte aus dem Rhein-Erft Kreis.

Es wird nachberichtet. Bitte halten Sie den Bereich Lohweg und Dormagener Straße frei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bergheim
Pressesprecher
Sebastian Draxl
Mobil: 0151 59983940
E-Mail: social.feuerwehr@bergheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell

