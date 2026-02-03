PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Mann stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung zu Exhibitionisten - Fahndung gelöscht

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn hat am Montag, 02. Februar, mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Exhibitionisten in Paderborn gesucht. Mittlerweile hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Die Polizei nimmt die Fahndung daher zurück.

Der 77-jährige Mann, der in Baden Württemberg wohnt, meldete sich eigenständig im Laufe des Dienstagvormittags, 03. Februar, bei der Polizei. Er gab bei der anschließenden Vernehmung zu, im Oktober letzten Jahres in einem Drogeriemarkt in der Westernstraße eine 21-jährige Frau durch Handlungen an sich selbst belästigt zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Die Polizei Paderborn dankt für die Unterstützung aus der Bevölkerung und hat die Fahndung bereits aus dem Fahndungsportal gelöscht. Die Behörde bittet darum, den eventuell geteilten Fahndungsaufruf samt Foto ebenfalls zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 09:17

    POL-PB: Siebenjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

    Delbrück (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der Südstraße in Delbrück hat sich am Montagnachmittag, 02. Februar, ein siebenjähriges Kind schwere Verletzungen zugezogen. Das Mädchen trat gegen 16.15 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von einer 65-Jährigen in einem Smart erfasst, die in Richtung Boker Straße unterwegs war. Das Kind stürzte durch den Zusammenprall zu Boden und verletzte sich im Gesicht. ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:05

    POL-PB: Versuchter Telefonbetrug mit der Masche "Falscher Polizeibeamter"

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Immer wieder kommt es im Kreis Paderborn zu versuchten oder vollendeten Telefonbetrugen. Erneut versuchten jetzt Unbekannte, mit der Masche "Falscher Polizeibeamter", Geld zu erbeuten. Am Sonntag, 01. Februar riefen ein Unbekannter eine 86 Jahre Frau im Keis Paderborn an, und gab sich als Polizist aus. Man habe sie gefragt, ob sie im Besitz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren