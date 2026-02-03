Polizei Paderborn

POL-PB: Mann stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung zu Exhibitionisten - Fahndung gelöscht

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn hat am Montag, 02. Februar, mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem Exhibitionisten in Paderborn gesucht. Mittlerweile hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Die Polizei nimmt die Fahndung daher zurück.

Der 77-jährige Mann, der in Baden Württemberg wohnt, meldete sich eigenständig im Laufe des Dienstagvormittags, 03. Februar, bei der Polizei. Er gab bei der anschließenden Vernehmung zu, im Oktober letzten Jahres in einem Drogeriemarkt in der Westernstraße eine 21-jährige Frau durch Handlungen an sich selbst belästigt zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Die Polizei Paderborn dankt für die Unterstützung aus der Bevölkerung und hat die Fahndung bereits aus dem Fahndungsportal gelöscht. Die Behörde bittet darum, den eventuell geteilten Fahndungsaufruf samt Foto ebenfalls zu löschen.

