Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen wurde eine 54-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Ein 87-jähriger Mann war gegen 9:30 Uhr mit seinem VW auf der Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Beim Überholen der 54-jährigen Radfahrerin hielt er den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein und touchierte mit seinem Außenspiegel den Lenker des Fahrrads der Frau. Diese kam hierdurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen in Form einer Ellenbogenfraktur zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Die weiteren Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell