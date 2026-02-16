PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen wurde eine 54-jährige Radfahrerin schwer verletzt.

Ein 87-jähriger Mann war gegen 9:30 Uhr mit seinem VW auf der Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Beim Überholen der 54-jährigen Radfahrerin hielt er den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein und touchierte mit seinem Außenspiegel den Lenker des Fahrrads der Frau. Diese kam hierdurch zu Fall und zog sich schwere Verletzungen in Form einer Ellenbogenfraktur zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Die weiteren Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren