POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall auf der Speyerer Straße - eine Person verletzt und hoher Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Samstag, den 14. Februar 2026, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich im Bereich der Kreuzung Speyerer Straße (L600A) / Auffahrt zur B535 in Heidelberg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine Person verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren sowohl die 33-jährige Unfallverursacherin als auch der 25-jährige Unfallgegner die Speyerer Straße (L600A) stadtauswärts. Die Unfallverursacherin beabsichtigte mit ihrem VW Touran an der Kreuzung Speyerer Straße / Grasweg nach links auf die Auffahrt zur B535 abzubiegen. Die dort befindliche Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt in Betrieb und zeigte für die Linksabbiegerspur Rotlicht, während die Geradeausspuren Grünlicht hatten. Aufgrund des Rotlichts hatte sich ein Rückstau auf der Linksabbiegerspur gebildet. Aus bislang unbekannter Ursache erkannte die Unfallverursacherin das Stauende zu spät und wich nach rechts auf die Geradeausspur aus, um ein Auffahren zu vermeiden. Hierbei übersah sie die in gleicher Richtung geradeaus fahrenden Audi, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin über alle drei Fahrstreifen geschleudert und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer trat nicht ein. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 25-Jährige klagte über Schmerzen im Knie und stand unter Schock. Er wurde durch eine verständigte Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

