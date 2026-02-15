Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte beim Faschingsumzug

Neckargemünd (ots)

Am Samstag, den 14. Februar 2026, gegen 15:45 Uhr, kam es im Rahmen des Faschingsumzugs in Neckargemünd zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte des Polizeipräsidium Mannheim. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten und Provokationen zwischen einem stark alkoholisierten Beschuldigten und einem bislang unbekannten Besucher versuchten zwei eingesetzte Polizeibeamte, die Situation durch verbale Beschwichtigung zu beruhigen. Der 21-Jährige zeigte sich hierbei hoch aggressiv und uneinsichtig. Unvermittelt stieß er einen der Beamten mit beiden Händen wuchtig zurück. Im weiteren Verlauf sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Als sich die Beamten dem Beschuldigten näherten, schlug dieser mit seinem Ellenbogen gezielt in das Gesicht eines Polizeibeamten. Der Beamte wurde im Bereich der Oberlippe getroffen, die infolgedessen anschwoll. Nur unter erheblichem Kraftaufwand und durch das koordinierte Einschreiten der Polizeibeamten sowie mit Unterstützung hinzugekommener Sicherheitskräfte konnte der sich massiv widersetzende und dagegenstemmende Beschuldigte zu Boden gebracht, fixiert und anschließend zum Polizeifahrzeug verbracht werden. Dort beleidigte er die eingesetzten Kräfte mehrfach. Durch den heftigen Widerstand erlitt ein Polizeibeamter eine Verletzung am Handgelenk. Ein weiterer Beamter zog sich Abschürfungen an beiden Knien zu. Den Beschuldigten, der einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille hatte, erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung.

