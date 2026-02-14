Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrt unter Drogen- und Alkoholeinfluss endet vor Lebensmittelgeschäft

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mercedes-Fahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Sinsheim in der Strombergstraße gegen einen dortigen Fahrradständer gefahren sein und anschließend dann zum Einkaufen in den dortigen Supermarkt ging. Zudem wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 41-Jährige alkoholisiert wirkte.

Die eingesetzte Streife konnte das betreffende Fahrzeug schnell feststellen, es war außerhalb der markierten Parkflächen, direkt vor dem Eingang des Supermarktes abgestellt und stand tatsächlich mit dem vorderen Stoßfänger auf dem besagten Fahrradständer. Zudem war das Fahrzeug nicht verschlossen und eine Fensterscheibe stand offen.

Nach dem Einkaufen kam der 41-Jährige Fahrer aus dem Geschäft zurück zu seinem Fahrzeug und konnte durch die Beamten einer Kontrolle unterzogen werden.

Den Beamten fiel hierbei deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies, der Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von ca. 1,8 Promille. Zusätzlich konnten bei dem Fahrer im weiteren Verlauf der Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden werden. Ihm wurde auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte, dass er ebenfalls Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen u.a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell