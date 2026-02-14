PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbruch in Erdgeschoss-Wohnung

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen vergangenem Dienstagmorgen und gestrigem Freitagabend brachen noch bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hans-Sachs-Ring in Mannheim ein und entwendete hieraus Bargeld und Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Über die aufgehebelte Terrassentür verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss. Dort suchten sie in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen. Nachdem sich die Einbrecher diverse Schmuckstücke und Bargeld angeeignet hatten, flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung. Der Sachschaden an der Terassentür beläuft sich auf etwa 2.000EUR. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter 0621 83397-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

