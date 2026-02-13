PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr kollidierten in der Bahnhofstraße zwei Autos frontal miteinander, wodurch beide Autofahrer verletzt wurden.

Eine 60-jährige Fiat-Fahrerin war in Richtung Heidelberg unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hierbei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Citroen-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Autos auf ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil geschleudert. Die 60-Jährige musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 67-Jährige verletzte sich bei dem Unfall, musste aber nicht in ein Spital.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Der Fiat und der Citroen waren so stark beschädigt, dass die beiden Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Da aus den Unfallfahrzeugen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausliefen, musste eine Fachfirma die Reinigungsarbeiten übernehmen. Auch die freiwillige Feuerwehr Neckargemünd war im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

