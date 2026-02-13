PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße ein und entwendete daraus Schmuckstücke sowie Bargeld.

Im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses. Dort suchten sie in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen. Nachdem sich die Täterschaft diverse Schmuckstücke und Bargeld angeeignet hatte, flüchtete sie schließlich in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden lässt sich auf etwa 1.500 Euro beziffern.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls übernommen.

Während der möglichen Tatzeit konnte durch einen Nachbarn ein Zeitungsverkäufer im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses angetroffen werden. Dieser sowie weitere Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

So können Sie Ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den 
     Schließzylinder aus.
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

