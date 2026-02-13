Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße ein und entwendete daraus Schmuckstücke sowie Bargeld.

Im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses. Dort suchten sie in mehreren Zimmern nach Wertgegenständen. Nachdem sich die Täterschaft diverse Schmuckstücke und Bargeld angeeignet hatte, flüchtete sie schließlich in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden lässt sich auf etwa 1.500 Euro beziffern.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls übernommen.

Während der möglichen Tatzeit konnte durch einen Nachbarn ein Zeitungsverkäufer im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses angetroffen werden. Dieser sowie weitere Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

