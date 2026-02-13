PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Handys aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag gelang es einer bisher unbekannten Täterschaft, zwei Handys aus einem Auto zu entwenden.

Gegen 14.00 Uhr stellte eine 76-jährige Frau ihr Auto am Straßenrad im Quadrat P 7 ab. Da die Frau sich nur wenige Minuten von ihrem Fahrzeug entfernte, verschloss sie dieses nicht. Diesen Moment nutze eine bislang unbekannte Täterschaft, um sich zwei Handys vom Beifahrersitz anzueignen.

Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.400 Euro.

Die Ermittlungen wegen Diebstahl wurden vom Polizeiposten Neuostheim/Flughafen übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Die Polizei rät generell zu Folgendem, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen oder abstellen:

   - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, 
     Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug 
     entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb 
     das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach 
     Ihres Cabrios zu verschließen.
   - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer 
     Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im 
     Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.
   - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.
   - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, 
     nehmen Sie diese auch in Betrieb.
   - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen 
     mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. 
     Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so
     dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.
   - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. 
     Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der 
     Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.
   - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in
     einer Garage oder an einer beleuchteten Stelle ab.
   - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit 
     auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße 
     "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren 
     Sie anschließend die Polizei.
   - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. 
     Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren 
     Diebstahl sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

