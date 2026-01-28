Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen eines Tatverdächtigen nach versuchter räuberischer Erpressung

Oldenburg (ots)

Nachdem es gestern zu einer versuchten räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Oldenburger Bekleidungsgeschäfts kam, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6204914 , konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln und am gestrigen Tag vorläufig festnehmen.

Nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte ein Verdacht gegen einen 24-jährigen Mann begründet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und auf Anordnung des Amtsgerichts Oldenburg führten Oldenburger Ermittler eine Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen durch. Hierbei konnten unter anderem die mögliche Tatbekleidung sowie Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Dieser wurde heute einem Richter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Der Richter erließ keinen Haftbefehl gegen den 24-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell