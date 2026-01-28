PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen eines Tatverdächtigen nach versuchter räuberischer Erpressung

Oldenburg (ots)

Nachdem es gestern zu einer versuchten räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Oldenburger Bekleidungsgeschäfts kam, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6204914 , konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln und am gestrigen Tag vorläufig festnehmen.

Nach intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte ein Verdacht gegen einen 24-jährigen Mann begründet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und auf Anordnung des Amtsgerichts Oldenburg führten Oldenburger Ermittler eine Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen durch. Hierbei konnten unter anderem die mögliche Tatbekleidung sowie Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Dieser wurde heute einem Richter am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Der Richter erließ keinen Haftbefehl gegen den 24-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 13:01

    POL-OL: Großer Polizeieinsatz an der Alexanderstraße in Oldenburg

    Oldenburg (ots) - Heute Morgen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an einem Hotel. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Alexanderstraße von Beginn an bis zur Humboldtstraße gesperrt. Gegen 08:00 Uhr meldete sich per Notruf ein 48-jähriger Mann und klagte über gesundheitliche Probleme. Aufgrund der unklaren Lage wurde neben einem Rettungswagen auch die Polizei entsandt. Bei der ersten Kontaktaufnahme der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 11:55

    POL-OL: Versuchter Raub mit Messer auf ein Oldenburger Bekleidungsgeschäft

    Oldenburg (ots) - Heute Morgen gegen 09:20 Uhr kam es in Oldenburg auf der Alexanderstraße an der Einmündung zur Theodor-Pekol-Straße zu einer versuchten Raubstraftat zum Nachteil eines Bekleidungsgeschäfts. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum betreten und eine Mitarbeiterin an der Kasse unter Vorhalt eines ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:35

    POL-OL: Viele Unfälle aufgrund des Wintereinbruchs

    Oldenburg (ots) - Aufgrund des erneuten Wintereinbruchs kam es in den Morgenstunden zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Oldenburger Stadtgebiet und im Ammerland. So wurden in Oldenburg bislang zwölf Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Im Ammerland kam es zu elf Unfällen, während auf der Autobahn sechs Glätte bedingte Unfälle zu verzeichnen sind. Glücklicherweise sind durch die Verkehrsunfälle keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren